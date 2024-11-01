edición general
Dos heridos tras un ataque con cuchillo en un colegio después de que «un adolescente con una camiseta de Hitler se volviera loco», mientras la policía investiga una «conexión rusa» (eng)

Un escolar enmascarado que llevaba una camiseta de Hitler presuntamente apuñaló a un profesor y a un compañero de clase de 14 años en un violento ataque en un colegio de Kiev.

etiquetas: nazi , ucrania , rusia , alumno , cuchillo
4 comentarios
#1 Toponotomalasuerte
Una persona con esa camiseta no se volvió loco, ya venía loco de casa.
#2 Sacapuntas
#1 Pero se sospecha que vino loco de casa por los malditos rusos, que le regalaron la camiseta, que lo dice la noticia. :goatse:
#3 sliana
#2 se radicalizó en las redes
#4 XtrMnIO
Es que le encanta la ensaladilla rusa al chaval, ahí está la conexión.
