Dos fraudes fiscales, facturas falsas y dos millones de comisión: lo que realmente ha "destrozado la vida" a la pareja de Ayuso

Alberto González Amador atribuye a la filtración de un correo su supuesta ruina personal al tiempo que obvia el origen de sus problemas: las declaraciones fraudulentas para no tributar por una comisión de dos millones en mascarillas que luego le ha traído otros problemas con la justicia.

mmlv #2 mmlv
Es que no se puede ni robar en libertazz en la dictadura de Perro Sanxe
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Que las lágrimas de la llorona no te escondan las razones de que se hinche a llorar...
pepel #5 pepel
Y recurrir a facilitar un pantallazo del email a un responsable político de comunicación es lo que le ha hecho entrar en la esfera pública y perder el anonimato de ciudadano particular-
#7 pirat
quierón y pecas
Mikhail #10 Mikhail
#7 Albert Lover Quirón y Lady IDA Bloody Hands
alcama #1 alcama
No tan fuerte, Nacho
Bonzaitrax #6 Bonzaitrax
Mi churri dijo que en Madrid había libertad....para robar :-D
#8 pirat *
El perro se planteó dejarlo tras ser perseguida su mujer con recortes referidos a otra begoña.
Esto es así y debería ser suficiente para invalidar la causa y al juez que persiste en quemar recursos con su obsesiva insustanciabilidad, lo que es delictivo no solo por prospectivo.
Quel #4 Quel *
Ojalá los hooligans del psoe y pp fuesen igual de exigentes con la corrupción propia de lo que lo son con la del otro.
:-|
Mikhail #9 Mikhail
#4 Y por alguna razón, tú no te aplicas tu propio consejo... :-S
