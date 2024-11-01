Dos fraudes fiscales, facturas falsas y dos millones de comisión: lo que realmente ha "destrozado la vida" a la pareja de Ayuso

Alberto González Amador atribuye a la filtración de un correo su supuesta ruina personal al tiempo que obvia el origen de sus problemas: las declaraciones fraudulentas para no tributar por una comisión de dos millones en mascarillas que luego le ha traído otros problemas con la justicia.
Esto es así y debería ser suficiente para invalidar la causa y al juez que persiste en quemar recursos con su obsesiva insustanciabilidad, lo que es delictivo no solo por prospectivo.