Dos ex altos cargos de Renfe y Adif dan las claves del accidente de Córdoba: "Lo ocurrido es puntual, pero el problema es estructural"

Por ahora, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente no descarta ninguna hipótesis —fallo del tren o de la infraestructura—, pero los focos se centran en dos frentes principales: la rotura de un raíl en la zona del siniestro y el coche número seis del tren de Iryo, el primero que descarriló.
Luis Suárez Ordóñez, natural de Ujo, fue hasta su jubilación en 2020 director de Nuevas Tecnologías, Calidad y Medio Ambiente de la Dirección General de Operaciones e Ingeniería de la Red Convencional del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo y en Derecho por la UNED, además de diplomado y máster en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense de Madrid, fue también presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España. Está considerado una autoridad a nivel nacional en seguridad ferroviaria y en el balasto, la piedra situada bajo las