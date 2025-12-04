edición general
4 meneos
3 clics
El dos de Emergencias dice a la jueza que el Es-Alert se planteó tres horas antes de mandarlo

El dos de Emergencias dice a la jueza que el Es-Alert se planteó tres horas antes de mandarlo

Jorge Suárez declara que al comienzo del Cecopi se conocía la dramática situación en Utiel, la CHJ advirtió del riesgo de desbordamiento y rotura de la presa de Forata y ya se propuso enviar un mensaje a los móviles El testigo ha afirmado que Pradas no veía bien mandar el mensaje de alerta sin hablar primero con los alcaldes y hubo debate sobre las competencias legales y los diferentes textos a enviar

| etiquetas: emergencias , chj , dana , es-alert , cecopi
4 0 0 K 68 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 68 actualidad
strike5000 #1 strike5000
"Pradas no veía bien mandar el mensaje de alerta sin hablar primero con los alcaldes y hubo debate sobre las competencias legales y los diferentes textos a enviar"

Reino de taifas donde nadie quiere perder su parcela de poder, por pequeña que sea.
0 K 11
#2 kaos_subversivo *
y una mierda. Incapaces que solo saben robar, no tienen ni puta idea de gestionar, ni valor para tomar las decisiones que deberian tomar en su cargo
0 K 11

menéame