El dos de Emergencias dice a la jueza que el Es-Alert se planteó tres horas antes de mandarlo

Jorge Suárez declara que al comienzo del Cecopi se conocía la dramática situación en Utiel, la CHJ advirtió del riesgo de desbordamiento y rotura de la presa de Forata y ya se propuso enviar un mensaje a los móviles El testigo ha afirmado que Pradas no veía bien mandar el mensaje de alerta sin hablar primero con los alcaldes y hubo debate sobre las competencias legales y los diferentes textos a enviar