Dos días y más de 20 horas en Urgencias

A 15 de abril de 2026 no se le puede echar la culpa ni a los virus ni a la pandemia, pero el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete se mantiene al límite, en un colapso crónico, con 27 pacientes esperando una cama, uno de ellos desde hace más de dos días y 20 horas.
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Cada vez va esto a peor, que grandes gestores.