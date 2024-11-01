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Dos días y más de 20 horas en Urgencias

Dos días y más de 20 horas en Urgencias

A 15 de abril de 2026 no se le puede echar la culpa ni a los virus ni a la pandemia, pero el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete se mantiene al límite, en un colapso crónico, con 27 pacientes esperando una cama, uno de ellos desde hace más de dos días y 20 horas.

| etiquetas: sanidad , castilla la mancha , urgencias
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3 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Normal que los médicos están movilizándose contra el ministerio y pidiendo un estatuto mejor.
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ronko #1 ronko
2 semanas 3 semanas, o cuarenta mil mañanas, que pringue, la madre de dios...
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