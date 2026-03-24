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Dos ataques contra una infraestructura gasística en Irán

Dos ataques contra una infraestructura gasística en Irán

Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán

| etiquetas: trump , irán , usa , israel , ormuz , gas
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5 comentarios
11 2 0 K 138 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Iba a decir que Trump había prohibido estos ataques ... pero como miente más que habla, a saber si ha sido USA o los sionazis.
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Poplíteo #2 Poplíteo
#1 Él solo habla después de posicionarse en bolsa.
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DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#1 La postura Iraní es inteligente, basan su respuesta en los hechos, no en las palabras.
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#4 j3j3j3j3
los sionazis nunca le van a permitir a Trump que se salga de la guerra , van a luchar hasta el ultimo dolar para conseguir su territorio prometido hace 5000años
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Bueno no sé, quizás ha sido San Marino.
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menéame