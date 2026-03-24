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Dos ataques contra una infraestructura gasística en Irán
Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán
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#1
HeilHynkel
Iba a decir que Trump había prohibido estos ataques ... pero como miente más que habla, a saber si ha sido USA o los sionazis.
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#2
Poplíteo
#1
Él solo habla después de posicionarse en bolsa.
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#5
DocendoDiscimus
#1
La postura Iraní es inteligente, basan su respuesta en los hechos, no en las palabras.
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#4
j3j3j3j3
los sionazis nunca le van a permitir a Trump que se salga de la guerra , van a luchar hasta el ultimo dolar para conseguir su territorio prometido hace 5000años
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#3
Tunguska08Chelyabinsk13
Bueno no sé, quizás ha sido San Marino.
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