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Dos altos cargos de Barbón, "responsables personales" de la tragedia de la mina de Cerredo

El texto apunta como causa "inmediata y directa" del siniestro a las labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera. Crece la presión sobre el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, por su decisión de mantener en el puesto a presuntos responsables del accidente en la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año.

| etiquetas: mina de cerredo
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4 comentarios
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Anfiarao #1 Anfiarao
El mundo.es, sensacionalista o directamente bulo.

Invariablemente.

#0 no mandéis bazofia regre, por favor
1 K 24
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si, te voy a enviar la basura de El Plural, que puede que los responsables tengan dos DNI
1 K 1
#3 luckyy
#2 tu siempre mandas inmundicia
0 K 12
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Me alegro que te gusten las noticias que envio
1 K 1

menéame