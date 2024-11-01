¿De dónde vienen las conchas marinas? [Eng]  

Los científicos han estimado que tan solo un pequeño tramo de playa a lo largo del Golfo de California contenía al menos dos billones de conchas. Somos paleontólogos y ecólogos marinos , y nuestra investigación científica implica observar conchas y descubrir de dónde provienen y qué antigüedad tienen. Las conchas son simplemente esqueletos de animales, restos de organismos muertos. Pero a diferencia de los humanos y la mayoría de los demás animales, estos moluscos , como los caracoles, las almejas, las ostras y los mejillones, tienen un exoesqu