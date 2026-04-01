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¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra?

¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra?

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte. Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios. Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %.

| etiquetas: beneficios , guerra , iran , eeuu , empresas
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3 comentarios
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#1 Grahml
A Trump y familia.
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josde #2 josde
#1 Y a Netanyahu la suya y su grupo de asesinos.
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Gry #3 Gry
Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %.

Y luego nos critican por quererles subir los impuestos...
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menéame