¿A dónde van los coches contaminantes que Europa ya no quiere? La Universidad de Oviedo tiene la respuesta

Un estudio concluye que la Unión Europea exporta millones de vehículos usados de gasolina y diésel a países con normativas ambientales más laxas, especialmente en África. Entre 2017 y 2023, la Unión Europea exportó más de seis millones de coches usados al resto del mundo. Según los datos analizados en la investigación, el 97% de esos vehículos contaba todavía con motores de combustión interna, tanto de gasolina como diésel. cuanto mayor es la brecha regulatoria, mayor es el volumen de exportación de coches más contaminantes