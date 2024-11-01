edición general
4 meneos
21 clics

Donar semen, un gesto pagado y cada vez más demandado: "Los niños que yo he engendrado ayudan a cumplir el deseo de ser padre"

En los últimos años se ha producido un fuerte crecimiento de la reproducción asistida, que ya representa en torno al 11% de los nacimientos en España. Los partos resultantes de una inseminación artificial con semen de un donante han pasado de 1.914 en 2016 a 2.137 en 2023, el último año en el que hay registros, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), pero el esperma es cada vez de peor calidad y la gran mayoría de candidatos son rechazados en las clínicas.

| etiquetas: donar , semen
4 0 2 K 37 actualidad
3 comentarios
4 0 2 K 37 actualidad
kastanedowski #1 kastanedowski
" cada vez mas "... opiniones personales como si fueran noticias

la "reproducción asistida" no significa donar semen... mezclan pera con manzanas.
0 K 10
Nihil_1337 #2 Nihil_1337
Bueno, dejar a los niños sin posibilidad de conocer su línea genética, todo lo que conlleva, a mí me parece una forma de vulneración de los derechos de la infancia por cumplir unos deseos adultos. Pero claro, los niños no votan.
0 K 7
#3 To_lo_loco
Podía haber sido rico…
0 K 7

menéame