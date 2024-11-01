Donar semen, un gesto pagado y cada vez más demandado: "Los niños que yo he engendrado ayudan a cumplir el deseo de ser padre"

En los últimos años se ha producido un fuerte crecimiento de la reproducción asistida, que ya representa en torno al 11% de los nacimientos en España. Los partos resultantes de una inseminación artificial con semen de un donante han pasado de 1.914 en 2016 a 2.137 en 2023, el último año en el que hay registros, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), pero el esperma es cada vez de peor calidad y la gran mayoría de candidatos son rechazados en las clínicas.