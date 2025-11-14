·
Donar órganos tras la eutanasia: “Ya que no me van a servir, que alguien pueda disfrutar la vida que yo no voy a tener”
Impulsar la donación en personas que están en las últimas etapas de su vida es una de las nuevas estrategias de la Organización Nacional de Trasplantes para mantener a España como líder mundial.
etiquetas
donación
órganos
eutanasia
actualidad
#2
javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo"
#1
laruladelnorte
El proceso fue muy duro para todos. “A cualquier padre le cuesta dejar ir a sus hijos, pero teníamos claro una cosa: no son tu propiedad. Ella era mayor de edad, era su cuerpo, su sufrimiento, por mucho que nos rompiera el corazón, teníamos claro que respetábamos su decisión”, cuenta Salvador.
El amor se demuestra en los momentos más duros y estos padres han dado muestra de cuanto amor sentían por su hija ¿de que vale estar vivo y solo tienes sufrimiento? bien por ellos.
#3
Javi_Pina
Anda, lo mismo que los palestinos. Bueno lo mismo lo mismo no
www.meneame.net/story/palestina-denuncia-robo-organos-cuerpos-devuelto
