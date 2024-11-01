edición general
Donald Trump incendia el discurso del estado de la Unión con insultos a la oposición, al Tribunal Supremo y a los migrantes

El presidente de EEUU ha intentado presumir de datos económicos, pero no ha podido resistirse a llamar “locos” a los demócratas, criminalizar a los migrantes y cargar contra los jueces que le han parado los pies por extralimitarse en sus poderes para imponer aranceles globales. Trump es Trump. Y no puede evitarlo. Por mucho que su actitud, insultando a todo quien no le baila el agua, incluso a todo aquel que expresa dudas sobre sus políticas, se pueda convertir en el mayor enemigo para mantener su poder total en Washington a partir

Rogue #1 Rogue
Sus padres eran migrantes. Y su esposa también.
hazardum #4 hazardum
#1 Para el, los blancos no son inmigrantes, ya lo dijo, que si venian suecos o noruegos mejor.

Incluso los nativos americanos supongo que para el son gente a quien echar.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Si parece estar cantando el My way ...

#1

Nunca pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió.  media
#6 username
#1 inmigrante es quién el decida
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 aparte, él colocó a jueces del Supremo
Herrerii #2 Herrerii
VOX Style
#3 Brutomecanico
Ha llamado a la mitad de los asistentes locos y enfermos, los estados unidísimos de américa
