Donald Trump dice que tiene "facultad" para indultar a Ghislaine Maxwell [ENG]

El presidente Donald Trump dijo que no había considerado indultar a Ghislaine Maxwell, ex colaboradora convicta de Jeffrey Epstein , pero que podría hacerlo si quisiera. "Es algo en lo que no he pensado", dijo Trump cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un indulto para Maxwell mientras se preparaba para salir de la Casa Blanca hacia Escocia el viernes 25 de julio por la mañana. "Tengo permitido hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado". Maxwell se ha reunido con funcionarios del Departamento de Justicia para responder...