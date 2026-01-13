Donald Trump anima a los iraníes a “tomar el control de sus instituciones” y anuncia que “la ayuda está en camino”

“Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, ha publicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje de apoyo a los manifestantes iraníes a través de su red social. En la misma publicación, el mandatario anuncia que ha “cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes” y concluye: “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡MIGA! (Hagamos a Irán Grande de Nuevo)”.