Donald Trump anima a los iraníes a “tomar el control de sus instituciones” y anuncia que “la ayuda está en camino”

“Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, ha publicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje de apoyo a los manifestantes iraníes a través de su red social. En la misma publicación, el mandatario anuncia que ha “cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes” y concluye: “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡MIGA! (Hagamos a Irán Grande de Nuevo)”.
Bueno, fue lo que intentó él en Enero del 2021.
Europa debería estar haciendo lo mismo en EEUU, de igual manera que ellos hacen en el resto del mundo.
