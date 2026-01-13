edición general
6 meneos
3 clics
Donald Trump anima a los iraníes a “tomar el control de sus instituciones” y anuncia que “la ayuda está en camino”

Donald Trump anima a los iraníes a “tomar el control de sus instituciones” y anuncia que “la ayuda está en camino”

“Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, ha publicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje de apoyo a los manifestantes iraníes a través de su red social. En la misma publicación, el mandatario anuncia que ha “cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes” y concluye: “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡MIGA! (Hagamos a Irán Grande de Nuevo)”.

| etiquetas: donald trump , irán
5 1 0 K 78 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Consejos vendo...
4 K 63
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Bueno, fue lo que intentó él en Enero del 2021.
0 K 17
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#1 ya intentó hacerlo en el asalto al capitolio
0 K 11
ixo #7 ixo
“Patriotas estadounidenses, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores"

Europa debería estar haciendo lo mismo en EEUU, de igual manera que ellos hacen en el resto del mundo.
2 K 29
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Vaya, lo único que le faltaba a los pobres iraníes. :shit:
1 K 22
#4 guillersk
Vendo afeitadora de barbas
1 K 21
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Los asesinos y abusadores los ha mandado mayormente la CIA y el Mossad, y eso el lo sabe bien, no creo que sea tan estúpido como aparenta.
1 K 18
Spirito #11 Spirito
Barco que acerque EEUU a la zona, barco que irá al fondo del mar.
0 K 9
#8 Nasser
Donde Trump mete el hocico no vuelve a crecer la hierba  media
0 K 7
penanegra #10 penanegra *
Va a empezar otro presidente interino en Irán. Ayatolá Trump :troll:
0 K 7
#12 Samaritan *
Les van a colar a Reza Pahlavi como a nosotros nos colaron al golfo Borbón. Son dinastías que por más que las eches siempre te la cuelan de vuelta.
0 K 6

menéame