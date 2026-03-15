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Donald Trump amenaza a Irán: "Puede que ataquemos unas cuantas veces más la isla de Jarg por diversión"

Donald Trump amenaza a Irán: "Puede que ataquemos unas cuantas veces más la isla de Jarg por diversión"

Donald Trump no contempla un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Al menos, no de momento. El presidente de Estados Unidos, de hecho, ha amenazado con más ataques a la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo iraní. "Puede que la ataquemos unas cuantas veces más por diversión", declaró a NBC News. El dirigente republicano avanzó que Irán sí está dispuesta a llegar a un acuerdo para frenar el pulso bélico, pero él no: "Los términos aún no son lo suficientemente buenos"

| etiquetas: trump , eeuu , israel , guerra , irán , jarg
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Songji #4 Songji
Cuanta maldad.
5 K 77
perogrullobrrr #1 perogrullobrrr
Puto pirao
7 K 71
calde #7 calde
#1 Sólo por esta frivolidad deberían echarlo del cargo y juzgarlo. Ésto no se puede permitir, está muriendo mucha gente, y da igual si son de eeuu, mexicanos o iraníes, son vidas humanas!

:ffu:
3 K 40
josde #12 josde
#1 Loco total y ademas asesino.
2 K 30
#17 yukatan
#1 igual es solo idiotez
0 K 9
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Demencial, el y sus huestes deberían ser juzgados igual que los Nazis en Nuremberg.
4 K 55
#3 Albarkas
Éste imbécil no se da cuenta de lo peligrosos que son los iraníes cabreados.
2 K 40
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Es gracioso pq solo dices eso pq sabe q Iran NO va a negociar nada....

Putisimo retrasao....
3 K 37
azathothruna #8 azathothruna
Falta poco para que el zanahorio considere el maletin :wall:
1 K 29
#9 marcotolo *
cada vez estoy mas convencido de que tiene una enfermedad mental,
y por eso no es capaz de hablar, ni actuar como un ser humano
1 K 20
gale #14 gale
Faltan mecanismos para controlar al Presidente en USA.
1 K 13
JackNorte #2 JackNorte
Quizas por tu diversion ataques un petroleo que ya esta vendido a tus "aliados" asi que atacarlo impliccaria atacar a tus "aliados" No seria diferente de lo que USa ha hecho en el pasado , pero sera muchisimo mas descarado, aparte que ese petroleo se pagara en yuanes.
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wachington #13 wachington
La clase de geografía de que Irán queda muy lejos de Estados Unidos se la sabe y por eso a tan sobrado a pesar de como está yendo la guerra. Si estuvieran a menos de 5000 km ya habría hecho el TACO.
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Psico...

Y cualquiera diría que van ganando sobrados....quizás es lo que intenta aparentar pero yo lo dudo.
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Apotropeo #16 Apotropeo
¿ Por diversión?
Yo pensaba que era por hijoputismo
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#15 CharliePar777
Por un momento pensé "el mundo today", pero veo que esta vez la realidad supera la ficción...
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menéame