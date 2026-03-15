Donald Trump amenaza a Irán: "Puede que ataquemos unas cuantas veces más la isla de Jarg por diversión"

Donald Trump no contempla un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Al menos, no de momento. El presidente de Estados Unidos, de hecho, ha amenazado con más ataques a la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo iraní. "Puede que la ataquemos unas cuantas veces más por diversión", declaró a NBC News. El dirigente republicano avanzó que Irán sí está dispuesta a llegar a un acuerdo para frenar el pulso bélico, pero él no: "Los términos aún no son lo suficientemente buenos"
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Putisimo retrasao....
www.meneame.net/story/trump-dice-estados-unidos-podria-atacar-centro-e
y por eso no es capaz de hablar, ni actuar como un ser humano
Y cualquiera diría que van ganando sobrados....quizás es lo que intenta aparentar pero yo lo dudo.
Yo pensaba que era por hijoputismo