Donald Trump - 2017 "Hay un montón de asesinos entre nosotros, créeme."

En una entrevista de 2017 trump dice algunas "verdades" bastante llamativas.

| etiquetas: donald trump , eeuu , putin , ucrania , imperialismo
4 comentarios
Verdaderofalso
Rittenhouse, Jeremy Joseph Christian, Patrick Wood Crusius , Payton Gendron, Derek Chauvin…
Jointhouse_Blues
Y él al mando.
Spirito
#0 Bueno, a mí no me ha nombrado todavía el Zanahorio. Ahí lo dejo. :troll:

:tinfoil:
sliana
Please, please, believe me
