'Los Domingos', la película de terror que alimenta el fundamentalismo religioso (Paco Tomás)

Las órdenes religiosas son anacronismos propios de la era medieval, de un tiempo de oscurantismo y dioses justicieros. Nada tiene que ver con nuestro tiempo donde, precisamente, hay una sequía de vocaciones y la inmensa mayoría de jóvenes que se meten a monjas, o a sacerdotes o frailes, vienen de América latina y África, donde el catolicismo, y algunas de sus más terribles perversiones de culto, como los evangelistas, han calado muy hondo ante esa superioridad moral de los supuestos países del primer mundo que celebran bodas, bautizos y...

YSiguesLeyendo
... comuniones por la Iglesia, que han dejado la educación de sus hijos en manos de colegios religiosos, pero que luego creen que la sangre no va a llegar al río porque ellos no van a misa o usan condón en sus relaciones sexuales. Celebrar que una chica de 17 años se meta a monja de clausura es aplaudir la irresponsabilidad, el sacrificio de una vida humana como ritual religioso. La película, al no tomar partido y dejar al personaje de Maite sola ante una corte de personajes individualistas

salchipapa77
Efectivamente. Las religiones, como por ejemplo la religión islámica entre otras, son un auténtico cáncer para la sociedad.
GeneWilder
#2 Este panfleto sigue su linde particular.
soberao
Los domingos a misa y los lunes al sol. La iglesia quiere vocaciones de jóvenes no de parados de más de 50 años aunque al "llamada de Dios" te venga a partir de los 50.
