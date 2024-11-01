'Los Domingos', la película de terror que alimenta el fundamentalismo religioso (Paco Tomás)

Las órdenes religiosas son anacronismos propios de la era medieval, de un tiempo de oscurantismo y dioses justicieros. Nada tiene que ver con nuestro tiempo donde, precisamente, hay una sequía de vocaciones y la inmensa mayoría de jóvenes que se meten a monjas, o a sacerdotes o frailes, vienen de América latina y África, donde el catolicismo, y algunas de sus más terribles perversiones de culto, como los evangelistas, han calado muy hondo ante esa superioridad moral de los supuestos países del primer mundo que celebran bodas, bautizos y...