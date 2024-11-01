Domingo Sangriento: Soldado F declarado inocente de asesinato e intento de asesinato [ING]

Un exmiembro del Regimiento Paracaidista fue declarado inocente de asesinato e intento de asesinato en Londonderry el Domingo Sangriento hace más de 50 años. Ese día, 13 personas murieron a tiros y al menos otras 15 resultaron heridas el 30 de enero de 1972 en una manifestación por los derechos civiles en la zona de Bogside, Derry. El soldado F, cuyo anonimato está protegido por una orden judicial, se enfrentó a cargos por el asesinato de James Wray, de 22 años, y William McKinney, de 26, así como a cinco cargos por intento de asesinato.