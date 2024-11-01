Dolby declara la guerra a Snapchat y pone en jaque a AV1 con la compresión de vídeo que mueve medio Internet

Dolby ha llevado a Snapchat a los tribunales mediante una demanda por algo que parecía una tontería al principio, pero que va mucho más allá de una simple disputa de patentes: el control real de la compresión de vídeo que mueve Internet. La compañía acusa a Snapchat de, nada menos, que usar su tecnología en procesos clave como la codificación, decodificación y transcodificación sin pagar licencias, apoyándose en estándares como HEVC y también AV1.