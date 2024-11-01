[Documental] Narcos y guerra sucia - Euskadi - ETB

Documental sobre la irrupción de la heroína en Euskal Herria y que aborda la cuestión de la presunta "mano negra" por parte de las fuerzas de seguridad del estado sobre la introducción de las drogas en la sociedad y la juventud vasca en la década de los 80, los motivos por los que supuestamente lo hicieron y la implicación de Enrique Rodriguez Galindo y los GAL en una trama de narcotrafico dentro de las comandancias de la Guardia Civil en Bilbao y Donostia.