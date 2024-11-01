edición general
3 meneos
12 clics

[Documental] Narcos y guerra sucia - Euskadi - ETB

Documental sobre la irrupción de la heroína en Euskal Herria y que aborda la cuestión de la presunta "mano negra" por parte de las fuerzas de seguridad del estado sobre la introducción de las drogas en la sociedad y la juventud vasca en la década de los 80, los motivos por los que supuestamente lo hicieron y la implicación de Enrique Rodriguez Galindo y los GAL en una trama de narcotrafico dentro de las comandancias de la Guardia Civil en Bilbao y Donostia.

| etiquetas: heroína , gal , euskal herria , irrupción , policía , mano negra
2 1 1 K 20 politica
2 comentarios
2 1 1 K 20 politica
efectogamonal #1 efectogamonal
La heroína es el sistema.

Frase para enmarcar {0x1f525}
1 K 31
Pertinax #2 Pertinax *
Mejor verlo desde el comienzo, porque #0 ha enlazado al momento que le interesa, lo cual no deja de ser una forma de cherrypicking.
youtu.be/MqhgsqIHrjE
La lacra de la heroína fue similar en todas partes.
1 K 31

menéame