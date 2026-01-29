El doctor IA abre consulta

Aunque sea sólo por volumen de usuarios -unos 900 millones- probablemente quien más sabe sobre las consultas que hacemos a la IA sea OpenAI. Hace unas semanas, la compañía que lidera Sam Altman apuntaba que “la salud ya es uno de los temas más populares” en su popular chatbot y que cada semana “cientos de millones de personas hacen preguntas sobre bienestar y cuidado personal”.