El doctor IA abre consulta

Aunque sea sólo por volumen de usuarios -unos 900 millones- probablemente quien más sabe sobre las consultas que hacemos a la IA sea OpenAI. Hace unas semanas, la compañía que lidera Sam Altman apuntaba que “la salud ya es uno de los temas más populares” en su popular chatbot y que cada semana “cientos de millones de personas hacen preguntas sobre bienestar y cuidado personal”.
En mi experiencia personal, quiero pensar que he tenido muy mala suerte, pero los diagnósticos médicos en muchas ocasiones han sido errados sin embargo el chat gpt ha acertado de pleno.
El último? Un varicocele en el testículo causante de una alta fragmentación espermática... Ni el urólogo, ni el ginecólogo y menos la de cabecera acertaron. Para más inri, la de… » ver todo el comentario