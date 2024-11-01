edición general
Dobles pagos y opacidad: los demoledores informes que llevaron a revertir los hospitales de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad de un modelo, el de la gestión privada de la sanidad pública, que se creó y se desarrolló en la Comunitat Valenciana durante los años del PP al frente de la Generalitat.

#2 se esconde, guerra cultural para hacer negocios, tirarnos de nuestras casas, privatizar... con una cosa te distraen y con la otra te asesinan
Vox presiona al PP para que la Generalitat Valenciana privatice de nuevo los hospitales que volvieron a la gestión pública www.eldiario.es/comunitat-valenciana/vox-presiona-pp-generalitat-valen

La extrema derecha se esconde en la guerra cultural para polarizar, generar conflicto y haacer negocio con tu vida, incluso matarte quitando bomberos, emergencias y 230 muertos
#1 Se esconde?
Ya lo dijo Aznar
"El que pueda hacer, que haga"
8-D
Resultaría sorprendente que la insistencia en volver a ese modelo respondiese realmente al convencimiento de que es la mejor manera de gestionar la Sanidad de todos.
Si la policía patriótica se hubiese puesto a remover la basura de esta gente, no creo que hubiesen tardado más de 2 días en tener un dossier de 500 páginas. Quizá lo tienen ya para usarlo cuando haga falta, claro.
