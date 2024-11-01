Diyafah, lo que hicieron los musulmanes en Dubái y de lo que nadie habla en occidente [ENG]  

Bajo el fuego de misiles, los residentes de Dubái abrieron sus puertas a desconocidos. Sin orden gubernamental. Sin organización. Solo personas que vieron a los viajeros necesitados. Cuando la Operación Furia Épica dejó varados a cientos de miles de pasajeros en el Golfo, el gobierno de los EAU cubrió los gastos de hotel y comida de quienes no pudieron irse, mientras que residentes y empresas privadas ya habían comenzado a ofrecer alojamiento gratuito antes de que se emitiera ninguna directiva oficial. Diyafah es el concepto que impulsa esa...