Diyafah, lo que hicieron los musulmanes en Dubái y de lo que nadie habla en occidente [ENG]  

Bajo el fuego de misiles, los residentes de Dubái abrieron sus puertas a desconocidos. Sin orden gubernamental. Sin organización. Solo personas que vieron a los viajeros necesitados. Cuando la Operación Furia Épica dejó varados a cientos de miles de pasajeros en el Golfo, el gobierno de los EAU cubrió los gastos de hotel y comida de quienes no pudieron irse, mientras que residentes y empresas privadas ya habían comenzado a ofrecer alojamiento gratuito antes de que se emitiera ninguna directiva oficial. Diyafah es el concepto que impulsa esa...
Luego ya está internet, donde los musulmanes son poco menos que monos medievales con una mochila llena de bombas que van pidiendo segarros hamijou a los peatones en Barcelona, y ya.
Digo yo, que habrá de todo como en todas partes : gente que abre su casa a turistas desconocidos, y ladrones sin escrúpulos por las calles de Barcelona.
El mundo real (tm)
Los turistas que se quedaron varados, son eso: turistas de clase medio alta, y ayudarlos queda muy bien.
Me pregunto si hubiesen sido prófugos, desplazados ( y posiblemente debido a ataquese que ellos mismos apoyan), si hubieran sido tan hospitalarios.
Y no lo digo por los árabes en general que si que lo son. Lo digo por la sociedad mercantilista de dubai.
