Diyafah, lo que hicieron los musulmanes en Dubái y de lo que nadie habla en occidente [ENG]

Bajo el fuego de misiles, los residentes de Dubái abrieron sus puertas a desconocidos. Sin orden gubernamental. Sin organización. Solo personas que vieron a los viajeros necesitados. Cuando la Operación Furia Épica dejó varados a cientos de miles de pasajeros en el Golfo, el gobierno de los EAU cubrió los gastos de hotel y comida de quienes no pudieron irse, mientras que residentes y empresas privadas ya habían comenzado a ofrecer alojamiento gratuito antes de que se emitiera ninguna directiva oficial. Diyafah es el concepto que impulsa esa...

Supercinexin #2 Supercinexin
Cualquiera que conozca a musulmanes sabe que son gente hospitalaria por defecto que no tiene ningún problema en abrirte las puertas de su casa, en Dubái, en España, en Reino Unido o donde sea.

Luego ya está internet, donde los musulmanes son poco menos que monos medievales con una mochila llena de bombas que van pidiendo segarros hamijou a los peatones en Barcelona, y ya.
#8 unocualquierax
#2
Digo yo, que habrá de todo como en todas partes : gente que abre su casa a turistas desconocidos, y ladrones sin escrúpulos por las calles de Barcelona.
alehopio #1 alehopio *
<< El concepto que impulsa ese instinto es la diyafa, la obligación islámica de hospitalidad hacia los viajeros, arraigada en la atención coránica a los ibn al-sabil: aquellos que se encuentran lejos de casa y sin recursos. Este es un marco cultural de 1400 años de antigüedad que opera en tiempo real, y casi nadie en los medios occidentales lo presenta de esa manera. Análisis completo en Substack en CulturalPerspective.com >>

El mundo real (tm)

Xenófanes #4 Xenófanes
#1 Esa tradición sagrada también se encontraba en el mundo griego de la antigüedad. Es curioso que en el artículo de la Wikipedia menciona al judaísmo y al cristianismo pero no al islam.

es.wikipedia.org/wiki/Filoxenia
#6 Marcus78
No se rick….

Los turistas que se quedaron varados, son eso: turistas de clase medio alta, y ayudarlos queda muy bien.

Me pregunto si hubiesen sido prófugos, desplazados ( y posiblemente debido a ataquese que ellos mismos apoyan), si hubieran sido tan hospitalarios.

Y no lo digo por los árabes en general que si que lo son. Lo digo por la sociedad mercantilista de dubai.
#7 Mutiko30
No digo que no haya sucedido pero me gastaría saber si ha pasado con blanquitos o también con los esclavos etíopes e indonesios. Solo por curiosidad, he? sin insinuar nada
#3 Kuruñes3.0 *
Pues seria a los europeos o panaarabes. Si fuesen más oscuritos, sería para apalearlos, ponerlos a trabajar y darles por el culo, que es lo que hacen esos jeques y esclavistas de mierda dubaitís y quatarís con sus esclavos indios, indonesios y africanos.
crob #5 crob
#3 Exacto que so le digan a los de Bangladesh, hacinados currando por 4 duros sin seguro ni nada
Blanqueamiento de costumbres
