DIY: Mini invernadero

DIY: Mini invernadero  

Mi intención es meter dentro semilleros y aromáticas de cocina. Y como soy bastante destoyer, decidí poner una bandeja dentro que recoja el agua. Para que no se viera, realicé una base con panel.

2 comentarios
Torrezzno
Y tan mini. Esta gracioso para hacerlo con los niños
pazentrelosmundos
#1 yo lo voy a hacer para mí <:(

Casa para las suculentas en invierno... Eso si con tirafondos.
