Divulvadoras de la historia - episodio 31

Divulvadoras de la historia - episodio 31

Regresamos una temporada más queriendo volver al origen, y lo haremos de la mano de la arqueóloga María Ángeles Querol, que nos ayudará a desmontar el relato del origen del Hombre. Después, la arqueóloga, historiadora del arte y divulgadora científica Ángela Varela Neila nos llevará de visita a algunos museos y yacimientos para mostrarnos otra versión muy distinta de los inicios de la humanidad. Además, bailaremos hasta la extenuación gracias a la música de nuestra querida Kai Nakai.

pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#3 bueno, pues muy bien por ser especial :-*
0 K 20
Uda #5 Uda
#4 O mal...no es fácil.
Me gustan los besos como a la Lola de Pascual Duarte.
Eskerrik asko.
0 K 10
Uda #1 Uda
En serio?
Coñocentricas?
El mismo absurdo con diferentes genitales.
0 K 10
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
#1 relájese señora... Es un podcast de historia.
Aaah y lo mejor , ni siquiera es obligatorio que lo escuches. Puedes seguir con tu vida normal.
0 K 20
Uda #3 Uda *
#2 estoy muy relax. Gracias.
Es todo taaaan infantil....
Detesto el feminismo coñocentrico. No aporta nada. Es el otro extremo del machismo falocéntrico.
Id a las neuronas!!!!
0 K 10

