Divulvadoras de la historia - episodio 31

Regresamos una temporada más queriendo volver al origen, y lo haremos de la mano de la arqueóloga María Ángeles Querol, que nos ayudará a desmontar el relato del origen del Hombre. Después, la arqueóloga, historiadora del arte y divulgadora científica Ángela Varela Neila nos llevará de visita a algunos museos y yacimientos para mostrarnos otra versión muy distinta de los inicios de la humanidad. Además, bailaremos hasta la extenuación gracias a la música de nuestra querida Kai Nakai.