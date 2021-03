El divulgador científico José Miguel Mulet acaba de publicar su octavo libro: "Ecologismo real"

Mulet acaba de publicar "Ecologismo real", un libro en el que arremete contra el ecologismo "de pancarta" porque "no tiene base científica"

"El discurso ecologista es muy catastrofista, me recuerda mucho al discurso religioso"

¿Vacaciones en Benidorm o agroturismo? "En Benidorm estás en el hotel, vas andando a la playa, y ya. Lo mejor para el medio ambiente es ir a sitios donde no vayas a moverte mucho"