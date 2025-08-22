edición general
La ONU declara la hambruna en Gaza

Naciones Unidas confirma que las acciones de Israel han conllevado que se cumplan los criterios para esta declaración en la ciudad de Gaza y en partes centrales de la Franja

javibaz #1 javibaz
¿Van a mandar a los cascos azules a ayudar a los gazatis o van a mirar muy mal al representante de Israel y nada más?
#3 chavi *
#1 Mirar mal?

Estás loco o qué?

Puto antisemita ....
Machakasaurio #4 Machakasaurio
#1 no los miran mal, que les disparan.
A ver si te crees que los genocidas respetan a los cascos azules o algo...
Lo mismo que a los periodistas, aproximadamente.
strike5000 #6 strike5000 *
#4 Los cascos azules son, salvo casos muy aislados, la mayor inutilidad y un despilfarro enorme. Y te lo dice alguien que ha sido casco azul en Bosnia, en 1993. En primer lugar cuentan sólo con armamento ligero (fusiles, ametralladoras y lanzagranadas que sirven contra un coche pero poco más), y si acaso con morteros de 120mm. En caso de conflicto la orden es esperar a que te ataquen para poder responder, siempre proporcionalmente, cuando no te ordenan que te retires directamente. Las pocas veces que han servido de algo es porque han desobedecido las órdenes recibidas, han actuado por cuenta propia y se la han jugado. Eso por no hablar de los abusos sexuales, tráfico de armas y drogas, prostitución forzada, etc, etc.
#5 eipoc
#1 la duda ofende.
Gry #7 Gry
Los criterios para esta declaración son que al menos un 20% de hogares presenten un déficit extremo de alimentos, que el 30% de la población sufra desnutrición aguda y que la tasa de muertes por esta causa sea de 2 por cada 10.000 personas al día (o más de 4 en el caso de los niños)

Si no hice mal las cuentas eso son 400 adultos u 800 niños muriendo de hambre cada día.

Estarán contentos los israelíes :clap:
#2 chavi
Bueno, cuando se acaben los hambrientos se acaba la hambruna.

Israel ya esta en ello
