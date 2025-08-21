edición general
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina

Solo la solidaridad de los asistentes a una marcha de BDZ impidió la identificación de Esther Zabalegi Burgui, muy implicada con la causa a sus 87 años de edad

pepel #2 pepel *
#1 Es diferente, una actualización de la anterior.
Ésta si era duplicada.
www.meneame.net/story/manifestacion-bdz-favor-palestina-accion-pacific
