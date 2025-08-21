Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca

El Ayuntamiento acuerda iniciar una investigación mientras la empresa asegura que el joven ha pedido disculpas y se desvincula de sus comentarios ideológicos. El Cermi manifiesta su "más profundo rechazo y enorme preocupación" por las declaraciones
Ni para defender sus ideas de mierda valen.
Ahora se quedará en la calle, por bocachancla y vito quiles a seguir con sus mierdas
Claro, ¿y para qué los suelta entonces?...
Pedazo de memo...
Tienen un pescado cojonudo, eso es cierto.
Igual que él pone en practica el macarrismo y el barriobajismo continuamente, supongo que algún día podría encontrarse con un exaltador como él, pero de la otra cuerda.
Ninguno de los 2 tienen mi aprobación, pero compensar su actitud no me parecería mal.
¿Como quien se desvincula de la opinión de un amigo? Esto es el colmo, es como decir que no se hace responsable de sus palabras.
