edición general
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca

El Ayuntamiento acuerda iniciar una investigación mientras la empresa asegura que el joven ha pedido disculpas y se desvincula de sus comentarios ideológicos. El Cermi manifiesta su "más profundo rechazo y enorme preocupación" por las declaraciones

35 comentarios
Comentarios destacados:          
Chinchorro #1 Chinchorro
Después salen de internet, se topan con la vida real y se hacen caca.
Ni para defender sus ideas de mierda valen.
36 K 351
Khadgar #9 Khadgar
Otro tonto útil recibiendo una dosis de realidad.
12 K 141
javibaz #18 javibaz
#9 de quien será hijo
0 K 12
Kantinero #4 Kantinero
No podía faltar el descalzaputas de Vito Quiles
10 K 120
LaLaLari #11 LaLaLari
#4 descalzaputas, no lo había oído nunca. Me mola.
2 K 22
Glidingdemon #22 Glidingdemon
#11 para ese, su mote es saco de mierda, es lo que más le pega, aunque el de soplapollas también está bien tirado.
0 K 8
NombreMásFalsoQueJudas #26 NombreMásFalsoQueJudas
#4 #11 Ojalá tuviera memoria para usarlo en la ocasión adecuada.
0 K 9
Kasterot #8 Kasterot
El niñato quiles exponiendo a un niñato que se creía hablaba para sus colegas.
Ahora se quedará en la calle, por bocachancla y vito quiles a seguir con sus mierdas
7 K 108
Supercinexin #10 Supercinexin
#8 Que se joda el niñato, ha aprendido una durísima lección de vida.
3 K 53
ContinuumST #24 ContinuumST
#10 ¿Tú crees que ha aprendido algo? Tengo mis dudas, mis sinceras dudas, pero bueno...
0 K 15
#27 baronluigi
#10 En España no es. Igual se convierte en heroe nacional.
0 K 10
#34 Zamarro
#10 No va a aprender nada, dira que la culpa es de los rojos que le han sacado del trabajo por un chiste, se regocigara en su odio con sus amigos, y en unos años volveremos a saber de el, diciendo que le han destrozado la vida por un chiste. Mientras en su casa tendra colgadas fotos de algun monohuevo
0 K 7
Sandman #7 Sandman
"ha pedido disculpas y se desvincula de sus comentarios ideológicos".

Claro, ¿y para qué los suelta entonces?...  media
8 K 84
alfre2 #17 alfre2
#7 el típico “si he ofendido a alguien…”
1 K 26
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Está bien intentar dar una oportunidad a retrasados en el mercado laboral, pero siempre con supervisión.
7 K 80
tommyx #12 tommyx
Mileurista de derechas
8 K 70
BM75 #16 BM75
#12 Fachapobres (de mierda).
7 K 70
Andreham #3 Andreham
Y el del apellido extranjero ocultado ya se ha ido bien lejos a buscar a otro tonto util que le haga un titular, y no le responde ni los whatsapps ni las llamadas ni los tweets al pobre crio.
4 K 40
alfre2 #20 alfre2
“Ha pedido disculpas” y tal xD
1 K 28
Gry #6 Gry
Que pongan un cartel que ponga "prohibido el paso a genocidas" a ver si alguien se da por aludido. :popcorn:
1 K 24
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo *
¡Pero esto es una jodiura! Qué coño va a prohibir este tío el paso a nadie. Es un bocachancla y ya está. Vaya imbestigazión
2 K 21
#15 Setis
NO REIRSE DE LOS SUNORMALES!
1 K 19
Guanarteme #25 Guanarteme
Ya coooooño.... Que ahora la merma regre ya tiene a su nuevo héroe cancelado por la dictadura guoke, el perroxanchismo y la charocracia imperante en el estado.... :palm:

Pedazo de memo...
0 K 16
yoma #2 yoma
"Lo siento, no volverá a suceder". :troll:
1 K 15
#33 Opti6
menudo payaso, y seguro que ha entrado enchufado
0 K 12
#35 Mikeien
El pobre chaval es un tonto al que el otro tonto se la ha jugado.
1 K 12
#19 Abril_2025 *
Tabarca está enfrente de Santa Pola que, para entendernos, hace que Murcia parezca tan roja como Berlín.

Tienen un pescado cojonudo, eso es cierto.
0 K 11
dogday #23 dogday *
Yo espero que algún día al Vito Quiles este le rompan la cara o el culo bien rotos.

Igual que él pone en practica el macarrismo y el barriobajismo continuamente, supongo que algún día podría encontrarse con un exaltador como él, pero de la otra cuerda.

Ninguno de los 2 tienen mi aprobación, pero compensar su actitud no me parecería mal.
0 K 11
#14 baronluigi
Al lado está Santa Pola que hay un montón de vascos xD
0 K 10
#28 harlam *
Pues se la ha liado bien el pedazo de mojón del Vito a este ejemplar del lumpen local. Cuando un cabrón y un tonto se juntan, la cosa suele tener un final chungo (para el tonto)...
0 K 10
Catapulta #30 Catapulta
No, no, se desvincula de sus propios comentarios y ya.

¿Como quien se desvincula de la opinión de un amigo? Esto es el colmo, es como decir que no se hace responsable de sus palabras.
0 K 10
Segador #32 Segador *
Relacionada:
Las chicas sacan cada vez más ventaja a los chicos en educación: "Para algunos, estudiar resta masculinidad"

menea.me/2fm3a
0 K 9
#13 NoMeVeas
Señores, a esto vamos. Le estamos viendo las orejas al lobo y aquí paz y alla gloria.
0 K 8
#29 Tailgunner *
Prohibir entrada a etarras es ideología política? Yo alucino... pues bien dicho y hecho, los etarras en que se queden en su país de Narnia inexistente jugando a los cocineros con las ollas exprés... :popcorn:
0 K 7
ingenierodepalillos #31 ingenierodepalillos
#29 Etarras a consideración, si le ve a usted cara de etarra y no le deja pasar ya no le parecería tan bien.

Que haya que explicar esto es de traca, luego que porque salen políticos que se ríen de nosotros…
0 K 11

