90
meneos
1434
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
Un bombero forestal cuenta en TVE la realidad de lo que pasa todos los años.
55
35
0
K
573
actualidad
8 comentarios
55
35
0
K
573
actualidad
#1
Beltenebros
*
Lo explica muy bien y en muy poco tiempo, lástima que un porcentaje importante del electorado no lo ve o no lo quiere ver.
2
K
48
#2
Pertinax
#1
Anda, has vuelto del genial trolleo.
0
K
18
#6
Beltenebros
#2
No entiendo tu trolentario.
¿Y tú?
¿Y tú?
0
K
20
#7
Pertinax
#6
Yo bien, gracias.
0
K
18
#3
eipoc
¿Qué nadie quiere oír? Se referirá a nadie de derechas, porque el resto del mundo no solo quiere oírlo, si no que además quiere remediarlo.
4
K
36
#8
John_Doe
*
#3
Qué manía con rascar votos con todo, es LAMENTABLE.
Que hay responsables políticos, sí. En TODAS las administraciones, locales, regionales y estatales. Cada uno tiene su responsabilidad que por muchas competencias cedidas, España NO es un estado federal y el Gobierno central es el último responsable de todo, te guste o no te guste.
El hombre está hablando de lo que necesitan y cómo deberían hacerse las cosas y aquí tenemos a gente como tú rascando votos de las cenizas. VERGONZOSO.
3
K
17
#4
kastanedowski
Dice que la profesion de bomberos no esta dignificada...
Y creo que tiene razon. Ademas de otras profesiones que han perdido toda la dignidad como " cobrador callejero" ( policia), o los sin techo con estudios ( profesores )
1
K
20
#5
borre
#4
La envidia ha hecho mella entre el funcionariado.
0
K
10
