Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír  

Un bombero forestal cuenta en TVE la realidad de lo que pasa todos los años.

Beltenebros #1 Beltenebros *
Lo explica muy bien y en muy poco tiempo, lástima que un porcentaje importante del electorado no lo ve o no lo quiere ver.
Pertinax #2 Pertinax
#1 Anda, has vuelto del genial trolleo. :troll:
Beltenebros #6 Beltenebros
#2
No entiendo tu trolentario.
¿Y tú?
Pertinax #7 Pertinax
#6 Yo bien, gracias.
#3 eipoc
¿Qué nadie quiere oír? Se referirá a nadie de derechas, porque el resto del mundo no solo quiere oírlo, si no que además quiere remediarlo.
#8 John_Doe *
#3 Qué manía con rascar votos con todo, es LAMENTABLE.
Que hay responsables políticos, sí. En TODAS las administraciones, locales, regionales y estatales. Cada uno tiene su responsabilidad que por muchas competencias cedidas, España NO es un estado federal y el Gobierno central es el último responsable de todo, te guste o no te guste.

El hombre está hablando de lo que necesitan y cómo deberían hacerse las cosas y aquí tenemos a gente como tú rascando votos de las cenizas. VERGONZOSO.
kastanedowski #4 kastanedowski
Dice que la profesion de bomberos no esta dignificada...

Y creo que tiene razon. Ademas de otras profesiones que han perdido toda la dignidad como " cobrador callejero" ( policia), o los sin techo con estudios ( profesores )
borre #5 borre
#4 La envidia ha hecho mella entre el funcionariado.
