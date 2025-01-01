edición general
12 meneos
18 clics

El PP reconoce ahora que la UE "envió medios desde el primer minuto" para luchar contra los incendios

Montserrat contradice así a su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó el pasado 13 de agosto al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, imprescindible para que los socios de la UE puedan aportar medios para luchar contra los fuegos. El PP reconoce ahora que, tal y como informó el Gobierno, dicho mecanismo estaba activo "desde el primer minuto".

| etiquetas: pp , ue , contradicción , feijóo
10 2 1 K 121 actualidad
7 comentarios
10 2 1 K 121 actualidad
victorjba #3 victorjba
Les importa una puta mierda la gente, ellos a lo suyo.
2 K 38
Chinchorro #2 Chinchorro
Como cantaba el maestro Serrat.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
3 K 36
#4 laruladelnorte
Montserrat, eurodiputada y 'número dos' del PP Europeo, ha puesto como ejemplo de colaboración a la UE frente a la “inacción de un Gobierno que debe muchas explicaciones sobre su falta de rapidez”. La dirigente del PP ha asegurado que Pedro Sánchez ha estado “siete días en salir de la cueva de La Mareta” y que “usa la tragedia como palanca para obtener rédito político y polarizar”.

Reconoce...pero al final y como sempre la culpa es del gobierno,qué noxo dan. :clap:
2 K 28
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ahora, ahora que sus mentiras no han calado
1 K 26
Ovlak #5 Ovlak
Reconoce que los envío la UE, no que los pidiera Sánchez :troll:

Aunque sea una deducción lógica, confían en que la lógica sea algo de lo que carecen sus votantes :-P
0 K 12
mariKarmo #7 mariKarmo *
Pero cómo puede ser, si el PP no te miente NUNCA! Y mucho menos aún cuando hay víctimas mortales de por medio.

Pero por favor! que la gente del PP va a misa los domingos!! cómo van a ir en contra de sus propias creencias religiosas? No creo que quieran acabar en el infierno, no?

No no, debe haber algún error. Seguro. Seguro que no dijeron eso.
0 K 12
hazardum #6 hazardum
El PP usa la técnica del desgaste porque les da igual todo, solo llegar al poder.

Saben que al final cuando pasa algo, la gente tiende a culpar al gobierno que este en el poder central, aun cuando en muchos de estos casos la responsabilidad sea del poder autonómico, pero al final el que esta en el poder se desgasta, y es mas fácil criticar que colaborar, ya que para ellos es mejor que las cosas salgan mal, que no bien, porque si colaboran y salen bien, se puede llevar los méritos el gobierno.…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame