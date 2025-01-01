El PP reconoce ahora que la UE "envió medios desde el primer minuto" para luchar contra los incendios

Montserrat contradice así a su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó el pasado 13 de agosto al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, imprescindible para que los socios de la UE puedan aportar medios para luchar contra los fuegos. El PP reconoce ahora que, tal y como informó el Gobierno, dicho mecanismo estaba activo "desde el primer minuto".
| etiquetas: pp , ue , contradicción , feijóo
Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Reconoce...pero al final y como sempre la culpa es del gobierno,qué noxo dan.
Aunque sea una deducción lógica, confían en que la lógica sea algo de lo que carecen sus votantes
Pero por favor! que la gente del PP va a misa los domingos!! cómo van a ir en contra de sus propias creencias religiosas? No creo que quieran acabar en el infierno, no?
No no, debe haber algún error. Seguro. Seguro que no dijeron eso.
Saben que al final cuando pasa algo, la gente tiende a culpar al gobierno que este en el poder central, aun cuando en muchos de estos casos la responsabilidad sea del poder autonómico, pero al final el que esta en el poder se desgasta, y es mas fácil criticar que colaborar, ya que para ellos es mejor que las cosas salgan mal, que no bien, porque si colaboran y salen bien, se puede llevar los méritos el gobierno.… » ver todo el comentario