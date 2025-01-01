El PP reconoce ahora que la UE "envió medios desde el primer minuto" para luchar contra los incendios

Montserrat contradice así a su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó el pasado 13 de agosto al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, imprescindible para que los socios de la UE puedan aportar medios para luchar contra los fuegos. El PP reconoce ahora que, tal y como informó el Gobierno, dicho mecanismo estaba activo "desde el primer minuto".