Este strike me ha descolocado...
Cuando Carlitos Eninglés podía meter strikes me caían a menudo por cualquier chorrada, incluso parecía que elegía un comentario totalmente chorra para que se viera que era recochineo. Además antes...
actualidad
20 comentarios
#4
Gnomo
Lo de los strikes en esta página es lamentable. En cuanto leen algo que no les gusta strike, aunque sea aportando datos.
En cuanto a tu strike, me parece lamentable. Ya ni opinar libremente dejan, yo llevo tiempo plantándome abandonar Menéame por cosas como esta.
4
K
45
#7
ChatGPT
*
#4
los strikes no dejan de ser negativos aumentados.
Hay gente (mucha) que cuando lo que dice otro va en contra de su sesgo, pone un negativo. Si tienen el poder suficiente, ponen un strike.
Pataletas de mentes débiles, inseguridades….
No hay más
4
K
50
#20
fremen11
#7
A mi me cayó un strike por llamar ignorante a un individuo que negaba lo que viene en los libros de historia
0
K
6
#13
Leon_Bocanegra
#4
hombre, cuando uno se dedica a subir bulos, pues lo mismo un strike no es tan descabellado. Y si, lo digo por el ultimo bulo que has enviado hace nada.
0
K
11
#14
Aokromes
#4
a mi me cayo un strike por un chiste que se veia claramente que era un chiste. llamandome mena a un abuelo de 70 años que habia matado a su mujer, con el comentario a continuacion de "y ya en serio"...
0
K
11
#9
Doisneau
*
Entre que el sitio esta totalmemte escorado a la politica, los k20 estan todo el dia haciendo el mongolo con los reportes en racimo, y la administracion no tiene criterios objetivos para aplicar penalizaciones, esto se esta volviendo un cachondeo.
Ya he comentado otras veces que deberia penalizarse el mal uso de los reportes. En caso contrario acabas teniendo autenticos reportadores profesionales por aqui a los que, con que les cuele un 10% de los reportes, ya les compensa. Y no puede ser que…
1
K
31
#17
ChatGPT
*
#9
a ver, la realidad es que esto intenta ser un negocio. Partiendo de ahí tienes que:
A) decidir tu público objetivo. Si tienes un público actual mayoritariamente sesgado hacia un lado, puedes intentar equilibrar (caro y con grandes posibilidades de fallo), o ir a la opción barata y segura que es mantener el sesgo.
B) una vez que sabes quién es tu público, le das lo que quieren. Si es cámara de eco, les das herramientas para que solo se escuchen entre ellos, y cualquier voz disonante, se…
0
K
10
#19
chavi
*
#17
El problema es que meneame es un foro de debate. Si no hay debate, no hay foro.
A algunos eso no les entra en la cabeza.
No me interesa nada un sitio en el que todo el mundo esta de acuerdo conmigo.
0
K
13
#1
Pertinax
*
Qué tranquilos nos hemos quedado sin Strike Man, Santo Dios. Qué época más infausta.
1
K
25
#11
sotillo
#1
Yo ni caso
0
K
11
#2
pandasucks
La religión de los strikes, en casa.
1
K
22
#3
Connect
Meneame dejó de ser un sitio serio. Aquí se viene a comentar y poco más. Así que lo que hay que tener es un par de perfiles. Si te hacen strike en uno, sigues con el otro y listos. No es fácil que alguien quiera administrar esto por la patilla, así que se tiene que tirar de lo que se puede para nombrar admins. Y a la vista está que no es gente muy lista. Pero es que es lo que hay. Bastante hay con que quieran hacer esto pobrecillos....
1
K
22
#18
chavi
Yo ya he llevado alguno de lo mas idiota...
En realidad me importa entre poco y nada. Los retratados son ellos
0
K
13
#16
Mltfrtk
Ley española de libertad religiosa:
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955
Artículo segundo.
Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
d)
Reunirse o manifestarse públicamente
con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley…
0
K
13
#10
XtrMnIO
A mí me cayó un strike por decir que igual los Reyes Católicos tenían razón en una cosa que hicieron.
0
K
12
#5
shinjikari
*
Luego nos quejaremos de que menéame se muere. Pues mira, lo mismo no es mala idea que se acabe, porque con "administradores" como este...
0
K
12
#12
Asimismov
Si la página no es tuya, no te extrañes por lo que te hagan.
Yo llevo tres, pero hay quien lleva 20 o más.
0
K
12
#15
DayOfTheTentacle
#12
yo llevo muchísimos
1
K
18
#8
CharlesBrowson
Es que eso es muy haram, leñe
0
K
9
#6
cenutrios_unidos
Sois unos lloricas. Un buen strike templa el temperamento y hace hombres de verdad.
0
K
6
