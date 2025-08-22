edición general
Bolaños ataca a Bendodo por llamar "pirómana" a la jefa de Protección Civil: "Es un dirigente bronceado y descansado criticando a quien lleva 11 días trabajando"

“Hay debates que no hace falta ni dar. Un dirigente del PP sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil que lleva 11 días trabajando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría”, ha dicho el titular de Justicia desde una de las sedes de su ministerio.

Supercinexin #1 Supercinexin
Perfecta descripción, una vez más, de un asqueroso PePero hecha por un político que SÍ hace su trabajo.
35 K 334
sotillo #4 sotillo
#1 La típica de cualquier pepero que está en politica para forrarse y ser algo, no alguien, algo, como Zaplana que es tumor presumido
5 K 47
nemesisreptante #8 nemesisreptante
#1 mismo esquema de Dana de Valencia, señor que se tocaba los huevos en un prostibulo criticando a la mujer que estaba al pie del cañon llamando a todo el mundo cuando no le correspondía esa responsabilidad
7 K 85
#23 CharliePar777
#8 Ursula Von der Leyen calienta, que una vez que caiga el gobierno de Pedro Sanchez, las culpas de la siguiente catastrofe seran tuyas!!!
0 K 6
#17 osids
#1 A mí ni siquiera le molesta su comportamiento, siempre ha sido este no es de extrañar, lo que me flipa es el tratamiento de los medios, diciendo que los políticos en general se enzarzan, que deben hacer los que no son PP/VOX comerse todos estos ataques sin poder decir nada?

Todas estas desgracias tienen gobiernos del PP y en algunos casos con VOX, pues se desvía la atención hacia el gobierno en cada una de estas desgracias y veo como se permite en todas las tertulias, a los tertulianos del…   » ver todo el comentario
3 K 41
ur_quan_master #3 ur_quan_master
La aportación del PP a la extinción de los gravísimos incencios que sufre toda España: llamar "pirómana" a la Jefa de Protección Civil.
17 K 187
sotillo #5 sotillo
#3 Les ha pillado dormidos , si no de pirómana hija de puta no se libra
2 K 25
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#3 Tanto la gestión de la DANA como la de los incendios parte del principio "ha sido ETA" que aplicaron en los atentados del 11M, que recordemos, la única intención de aquella mentira era mantenerse en el gobierno para seguir robando. En aquella ocasión no les salió bien, pero desde entonces el electorado de derechas se ha envilecido aún más y saben que pueden seguir mintiendo porque lo único que quieren sus electores es "que se jodan los rojos" y les da igual las mentiras o los cadáveres que deje a su paso su nefasta gestión.
8 K 102
#12 Eukherio
#10 Por eso yo siempre insisto en que cuando gobierne el PP con Vox van a estar bastante jodidos, porque la excusa de la herencia recibida dura un año, y después ya solo puedes culpar de tus cagadas a la UE, agenda 2030 y paridas similares. O eso o partirse la cara entre ellos mismos, lo cual sería divertido.
1 K 23
Mimaus #21 Mimaus
#12 son capaces de estirar las excusas hasta lo infinito e inventarse y señalar como culpables a todo el que les muestre sus vergüenzas. Y todo para poder seguir robando. Eso es lo único que les importa y para lo que si que se esfuerzan todo lo que pueden.
Son un cáncer para este país.
0 K 7
#13 chavi
#10 El Prestige, el Alvia, el prestamo en condiciones ventajosas,... etc

Sobran ejemplos
1 K 28
Cantro #26 Cantro
#3 Y desviar medios para hacerse una fotito bien lejos del fuego real, por si se ofende la real naricilla del presidente del partido
0 K 10
#7 laruladelnorte
“En estos momentos denominar pirómano a cualquier responsable es acusarle de un delito. Están diciendo que yo soy una delincuente. Todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe”

Ni comen ni dejan comer,no,peor todavía,tienen los santos cojones de criticar a quien expone su integridad física para apagar el fuego. :wall:
9 K 105
#2 el_gran_reset
Ya dan por hecho que gobiernan...
1 K 32
koestler #6 koestler
El problema es que nada de lo que hacen los políticos o sus allegados tiene consecuencia, excepto esos 88 militantes del PP que dieron con sus huesos en Soto del Real y ese del PSOE.
2 K 28
Bonzaitrax #25 Bonzaitrax
Bendodo, experto parásito en desangrar de la sociedad, judío defensor del asesino Netanyahu y del PP, gran patriota que ayudaba a combatir los incendios desde el chiringuito de la playa, poniéndose hasta el culo de Sol y Sombra. Ni Berlanga supo ver esto xD
1 K 20
#18 Suleiman
Mas que Bendodo, Beodo.
1 K 18
almadepato #15 almadepato
Bendodo sinvergüenza.
1 K 15
Cantro #27 Cantro
#19 No se está haciendo fotos que no le corresponden, ni gestionando actuaciones para las que no tiene competencias.

Con esto ya aporta más que Feijóo, que molesta y además retira medios para que le hagan la foto.
0 K 10
Andreham #28 Andreham *
#19 Y Chanquete? Y el Oso Yogui? Y Espinete? Y los Mosqueperros?

Y vamos, de esta el Capitan Planeta no se libra.
0 K 8
#24 Peter086
Debo reconocer mi admiración (vale, es envidia) por un comentario tan correcto como lacerante.
0 K 7
Sandilo #11 Sandilo
¿Sánchez no estaba Moreno en su comparecencia a os 15 días de los incendios?
0 K 5
almadepato #16 almadepato
#11 Sánchez no ha llamado pirómana a nadie. Y a ti hasta te parecerá bien la actitud altiva y descalificatoria hacia la jefa de Protección civil. La ignorancia no tiene límites.
2 K 26
Sandilo #19 Sandilo
#16 ¿Dónde está Yolanda Díaz mientras arde su amada tierra de Galicia?

¿Alguien lo sabe?
0 K 5
#14 Iamyasali
Un hombre de paja como un castillo que invalida su argumentación.
1 K -1
Mimaus #22 Mimaus
#14 acusar a quien está trabajando en controlar los incendios, llamándola "pirómana", cuando su partido no ha hecho otra cosa que mentir desde el primer minuto y faltar a sus labores para prevenir estos incendios es ser un miserable.
Y señalarlo no es ninguna falacia. La suerte que tienen es que hay gente más preocupada por hacer su trabajo que en meter más mierda, que es lo único que saben hacer bien los pperos, aparte de robar a manos llenas, claro.
0 K 7
elsnons #9 elsnons *
El hilo radical e irreflexivo , el hilo del odio a todo lo que no emula sus preceptos ultraizquierdistas.
4 K -25
Mimaus #20 Mimaus
#9 es natural odiar y criticar a quien no solo no aporta nada en una situación de esta gravedad, sino que además mete mierda contra los que si están haciendo algo. Ya lo hemos visto con la Dana, lo único que sabe hacer el PP es multiplicar los daños por las catástrofes, mentir y acusar a los que sí están haciendo su trabajo solo para que parezca que ellos son menos mierda.
0 K 7

