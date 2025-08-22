Bolaños ataca a Bendodo por llamar "pirómana" a la jefa de Protección Civil: "Es un dirigente bronceado y descansado criticando a quien lleva 11 días trabajando"

“Hay debates que no hace falta ni dar. Un dirigente del PP sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil que lleva 11 días trabajando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría”, ha dicho el titular de Justicia desde una de las sedes de su ministerio.
Todas estas desgracias tienen gobiernos del PP y en algunos casos con VOX, pues se desvía la atención hacia el gobierno en cada una de estas desgracias y veo como se permite en todas las tertulias, a los tertulianos del… » ver todo el comentario
Son un cáncer para este país.
Sobran ejemplos
Ni comen ni dejan comer,no,peor todavía,tienen los santos cojones de criticar a quien expone su integridad física para apagar el fuego.
Con esto ya aporta más que Feijóo, que molesta y además retira medios para que le hagan la foto.
Y vamos, de esta el Capitan Planeta no se libra.
¿Alguien lo sabe?
Y señalarlo no es ninguna falacia. La suerte que tienen es que hay gente más preocupada por hacer su trabajo que en meter más mierda, que es lo único que saben hacer bien los pperos, aparte de robar a manos llenas, claro.