El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta

El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta Su dueño, Litterio Cifalino, asegura que inicialmente ponen ese concepto como depósito por si algún cliente lo roba: «La clienta no ha pagado los 12 euros, como tampoco lo han hecho el resto de clientes»

ContinuumST #8 ContinuumST
"Preticket"... claro, claro... el agua sin gas a 4,60... luego baja a 2,20 en el ticket real y verdadero. Si es que...
frg #9 frg
#8 Los cobros en diferido es lo que tienen ...

Estafador de libro.
ContinuumST #10 ContinuumST
#9 Yatedigo, y un morro de adamantium.
#4 endy *
El típico truco de poner algo por si cuela y a quien se queje se le devuelve.
Y mientras tanto con el dinero que se han llevado se pueden comprar unos ganchos de oro.
No tiene excusa porque cualquier restaurante podría hacer lo mismo con cubiertos, servilletas, vasos etc.
#7 lylmik
#4 Exacto, en que cabeza cabe poner un deposito por un ganchito, es que es tan absurdo como excusa, que diga que ha sido un error y que no volverán a hacerlo , y listo, que le gusta a la gente liarse y no disculparse.

A partir de ahora que pongan un deposito de 1000 euros por el mobiliario, la decoración, las maquinas de cocina por si las roban.
#1 pcmaster
¿Depósito? Creo yo que si lo ponen en el ticket, que se paga al final, no es un depósito...
Skiner #2 Skiner
#1 es un cargo no un deposito a no ser que en el ticket lo pongan y luego lo resten
OCLuis #6 OCLuis
Las consecuencias negativas para el restaurante de comida japonesa, según cuenta, fueron inmediatas. Hubo una disminución considerable de las reservas, han perdido clientes, han recibido un aluvión de mensajes ofensivos y también han recibido reservas falsas con insultos contra ellos. «Hubo muchas que no fueron reales, con nombres de "Fuck you 12 euros" o cosas por el estilo», explica su abogada, Marina Corral.

Que la justicia haga algo. Pero que haga algo para quitarles las ganas a tanto imbécil que necesita llamar la atención aunque sea a costa del medio de ganarse la vida de una persona.
Khadgar #3 Khadgar
Mira qué misterio: que la mujer enseñe el cargo en la tarjeta a ver si se lo han cobrado o no.

Y lo de reclamar 36 000 euros es de un estúpido supino, aunque tuviera razón.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 igual iba con 3000 amigos
Galero #11 Galero
Por el nombre parece italiano, pensará que se puede cobrar por todo como en Italia y tan normal.
