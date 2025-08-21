El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta Su dueño, Litterio Cifalino, asegura que inicialmente ponen ese concepto como depósito por si algún cliente lo roba: «La clienta no ha pagado los 12 euros, como tampoco lo han hecho el resto de clientes»
| etiquetas: gancho , restaurante , camara oculta , chiste
Estafador de libro.
Y mientras tanto con el dinero que se han llevado se pueden comprar unos ganchos de oro.
No tiene excusa porque cualquier restaurante podría hacer lo mismo con cubiertos, servilletas, vasos etc.
A partir de ahora que pongan un deposito de 1000 euros por el mobiliario, la decoración, las maquinas de cocina por si las roban.
Que la justicia haga algo. Pero que haga algo para quitarles las ganas a tanto imbécil que necesita llamar la atención aunque sea a costa del medio de ganarse la vida de una persona.
Y lo de reclamar 36 000 euros es de un estúpido supino, aunque tuviera razón.