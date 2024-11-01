División Azul: los hombres que pagaron la deuda de Franco con Hitler  

Nieves Concostrina habla de La División Azul, un contingente de 45.500 hombres enviados por Franco a Rusia para combatir junto a Hitler y pagar así la deuda contraída por la ayuda de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil.
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Neutral fuimos, como mucho, entre occidente y el reich, pero no contra la URSS, y contra Japón estuvimos del lado de eeuu porque los japoneses se cargaron a todo misionero que pillaban.
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