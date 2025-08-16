·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6751
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
7439
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
7153
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4888
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
3078
clics
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
más votadas
461
Personal de un pub 'se niega a servir' al vicepresidente de EEUU en sus vacaciones en UK (ING)
706
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
363
En la batalla por Aqraba, los colonos israelíes no perdonan ni la tierra ni la vida a los palestinos [EN
232
Feijóo pide al Gobierno desplegar el Ejército contra los incendios pero que el mando siga en las comunidades
232
Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
26
clics
Dispuestos a comer plásticos
El fracaso de la cumbre para reducir la producción de derivados del petróleo augura una era de regresión en la agenda climática.
|
etiquetas
:
contaminación
,
clima
,
plásticos
,
cumbre
,
editorial
12
2
0
K
140
ciencia
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
140
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sigo_intentandolo
Como sociedad no estamos dispuestos a la incomodidad que su pone no utilizar plásticos para envases, ropa, elementos desechables.
Hay plasticos que son imprescindibles: medicina, tecnología.... pero ¿el jamón loncheado con separadores de plástico??? Eso es pura dejadez por parte del consumidor.
Yo en mi casa he dejado de luchar esta guerra... mi mujer es adicta a los envases... y si en una familia con alguien concienciado estamos así... me imagino como son las demás...
4
K
32
#4
Arkhan
#1
Nos vendieron que teníamos que dejar de usar envases de plástico por el medioambiente cuando al final lo único que ha cambiado es que nos cobran las bolsas del supermercado: el resto ha seguido exactamente igual.
¿Tenemos que empezar a renunciar a la comodidad que nos ofrece esos plásticos por el medioambiente mientras el resto de cosas siguen exactamente igual sin cambiar? ¿Qué hace el consumidor cuando no tiene opciones a esos plásticos? ¿Tu mujer es adicta a los envases o no ve viables las opciones sin plástico que no existen?
1
K
13
#2
Apotropeo
"Dispuestos a comer plásticos"
Cualquiera que haya comido salchichas industriales sabe que sí.
0
K
9
#3
Elektr0
La economía siempre ha estado por encima de la salud, la vida y lo que se ponga. Lo peor es que la mayoría de la población lo aplaude y haría lo necesario para defender que siga siendo así. Ninguna novedad.
1
K
30
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay plasticos que son imprescindibles: medicina, tecnología.... pero ¿el jamón loncheado con separadores de plástico??? Eso es pura dejadez por parte del consumidor.
Yo en mi casa he dejado de luchar esta guerra... mi mujer es adicta a los envases... y si en una familia con alguien concienciado estamos así... me imagino como son las demás...
¿Tenemos que empezar a renunciar a la comodidad que nos ofrece esos plásticos por el medioambiente mientras el resto de cosas siguen exactamente igual sin cambiar? ¿Qué hace el consumidor cuando no tiene opciones a esos plásticos? ¿Tu mujer es adicta a los envases o no ve viables las opciones sin plástico que no existen?
Cualquiera que haya comido salchichas industriales sabe que sí.