Dispuestos a comer plásticos

El fracaso de la cumbre para reducir la producción de derivados del petróleo augura una era de regresión en la agenda climática.

#1 Sigo_intentandolo
Como sociedad no estamos dispuestos a la incomodidad que su pone no utilizar plásticos para envases, ropa, elementos desechables.

Hay plasticos que son imprescindibles: medicina, tecnología.... pero ¿el jamón loncheado con separadores de plástico??? Eso es pura dejadez por parte del consumidor.

Yo en mi casa he dejado de luchar esta guerra... mi mujer es adicta a los envases... y si en una familia con alguien concienciado estamos así... me imagino como son las demás...
Arkhan #4 Arkhan
#1 Nos vendieron que teníamos que dejar de usar envases de plástico por el medioambiente cuando al final lo único que ha cambiado es que nos cobran las bolsas del supermercado: el resto ha seguido exactamente igual.

¿Tenemos que empezar a renunciar a la comodidad que nos ofrece esos plásticos por el medioambiente mientras el resto de cosas siguen exactamente igual sin cambiar? ¿Qué hace el consumidor cuando no tiene opciones a esos plásticos? ¿Tu mujer es adicta a los envases o no ve viables las opciones sin plástico que no existen?
Apotropeo #2 Apotropeo
"Dispuestos a comer plásticos"
Cualquiera que haya comido salchichas industriales sabe que sí.
Elektr0 #3 Elektr0
La economía siempre ha estado por encima de la salud, la vida y lo que se ponga. Lo peor es que la mayoría de la población lo aplaude y haría lo necesario para defender que siga siendo así. Ninguna novedad.
