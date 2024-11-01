edición general
8 meneos
46 clics
Dispositivo solar creado por un premio Nobel convierte el aire del desierto en agua limpia. (ENG)

Dispositivo solar creado por un premio Nobel convierte el aire del desierto en agua limpia. (ENG)

El profesor Omar Yaghi, químico en la Universidad de California, Berkeley y ganador del Premio Nobel en 2025, ha inventado una máquina que puede recolectar hasta 1.000 litros de agua limpia al día del aire.
Este avance se basa en la química reticular, un campo concebido por Yaghi. La clave de la invención son los Marcos Metal-Orgánicos (MOFs), materiales sintéticos porosos que funcionan como esponjas avanzadas.

www.nature.com/articles/s44221-023-00103-7?

| etiquetas: premio nobel , omar yaghi , marcos metal/orgánicos , mofs
7 1 0 K 82 ciencia
5 comentarios
7 1 0 K 82 ciencia
#1 lestat
Tenemos la tecnología para extraer agua del aire y el consumo energético no es un problema mediante paneles solares. Es algo que puede hacer cualquier deshumidificador pero en cuanto quieres usar ese agua para consumo humano o animal oh sorpresa te encuentras con un muro de precio. Un deshumidificador te puede costar 50 euros. Un aparato capaz de generar agua potable varios miles de euros.

No podrian sacar un deshumidificador barato capaz de garantizar mínimamente la portabilidad del agua?…   » ver todo el comentario
1 K 27
NoEresTuSoyYo #4 NoEresTuSoyYo
#1 Hacen negocio con el agua... ya con eso estamos jodidos.
1 K 32
placeres #2 placeres *
.. ¿Me quieres decir que un cacharro de apenas un container es capaz de extraer el agua de 50.000 m3 de aire al día sin usar energía externa?

Hasta que no lo vea en funcionamiento no me lo creo, por mucho que este publicado en nature... Algo me dice que es un experimento de laboratorio con algun nanomaterial con unos números muy buenos (se estan consiguiendo cosas inimaginables 20 años atras) pero que aún no se ha escalado a nivel industrial mucho menos comercial, pero que para la nota de prensa se pusieron algo "creativos".
0 K 12
NoEresTuSoyYo #5 NoEresTuSoyYo
#2 En el paper explican todo aunque entiendo lo que dices.

1 ¿Han logrado hacerlo tal y como dice la noticia? a medias...
2 ¿Existe experimento de campo? No

Sin embargo no deja de ser un avance importante el cual con la debida financiación y la continuidad de la investigación puede crear muy buenos resultados
0 K 20
rogerius #3 rogerius *
Chisascraist seal of approval. :troll:
0 K 19

menéame