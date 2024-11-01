Dispositivo solar creado por un premio Nobel convierte el aire del desierto en agua limpia. (ENG)

El profesor Omar Yaghi, químico en la Universidad de California, Berkeley y ganador del Premio Nobel en 2025, ha inventado una máquina que puede recolectar hasta 1.000 litros de agua limpia al día del aire.
Este avance se basa en la química reticular, un campo concebido por Yaghi. La clave de la invención son los Marcos Metal-Orgánicos (MOFs), materiales sintéticos porosos que funcionan como esponjas avanzadas.
www.nature.com/articles/s44221-023-00103-7?
No podrian sacar un deshumidificador barato capaz de garantizar mínimamente la portabilidad del agua?… » ver todo el comentario
Hasta que no lo vea en funcionamiento no me lo creo, por mucho que este publicado en nature... Algo me dice que es un experimento de laboratorio con algun nanomaterial con unos números muy buenos (se estan consiguiendo cosas inimaginables 20 años atras) pero que aún no se ha escalado a nivel industrial mucho menos comercial, pero que para la nota de prensa se pusieron algo "creativos".
1 ¿Han logrado hacerlo tal y como dice la noticia? a medias...
2 ¿Existe experimento de campo? No
Sin embargo no deja de ser un avance importante el cual con la debida financiación y la continuidad de la investigación puede crear muy buenos resultados