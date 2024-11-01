Dispositivo solar creado por un premio Nobel convierte el aire del desierto en agua limpia. (ENG)

El profesor Omar Yaghi, químico en la Universidad de California, Berkeley y ganador del Premio Nobel en 2025, ha inventado una máquina que puede recolectar hasta 1.000 litros de agua limpia al día del aire.Este avance se basa en la química reticular, un campo concebido por Yaghi. La clave de la invención son los Marcos Metal-Orgánicos (MOFs), materiales sintéticos porosos que funcionan como esponjas avanzadas.