Discurso de Ronald Reagan contra la medicina socializada/sanidad publica [1961] [ENG]

Discurso de Ronald Reagan contra la medicina socializada/sanidad pública. Grabado en 1961. NOTA: Los subtitulos en inglés autogenerados pueden traducirse al castellano

| etiquetas: ronald reagan , sanidad publica , sanidad privada , discurso
5 comentarios
#4 daniMate
La lógica es así de fría.

Si aportas valor a la sociedad (vendiendo tabaco a los niños por ejemplo) ganarás mucho dinero.
Si no tienes dinero, es que no aportas valor a la sociedad.

Por ello, si tienes dinero podrás curarte, si no, pues no.
Así la sociedad se va limpiando de gente que no aporta valor, y se hace más fuerte
Lo malo es cuando la gente que está al borde de la muerte , se pone a gemir y a hacer ruido.

Los pobres deberían asumirlo, echarse en un rincón y morir de hambre, enfermedad o frío, en silencio. Sin protestas y sin abrazar ideologías malignas como el socialismo o el estado del bien estar
Cabre13 #1 Cabre13
Hace tiempo ojeé algo de él en la wikipedia y aparecía justo este tema, tiene hasta su propia página y todo.
en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan_Speaks_Out_Against_Socialized_Medi
#3 baronluigi
#1 #2 Yo lo descubri cuando Michael Moore lo puso en su película SICKO.
#2 Barriales
Este fue el que puso la primera piedra del fin del imperio gringo. Los ricos empezaron a no pagar impuestos y fue el inventor de los créditos para estudiantes.
Los pobres ya no podían estudiar.
Andreham #5 Andreham
El problema no es que un rico lo diga, el problema es que pobres lo escuchen y asientan.
