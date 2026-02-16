El discurso de Marco Rubio y la arquitectura racial del nuevo orden occidental: el neocolonialismo del imperio de Estados Unidos

El discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich pasó casi sin eco, pero dejó al descubierto la doctrina internacional del trumpismo: restauración civilizatoria, unilateralismo estratégico y securitización de la migración como eje de orden global. Leído desde el Sur Global, no se trata sólo de política exterior estadounidense sino de un proyecto que busca jerarquizar el mundo desde una identidad occidental excluyente, con impactos directos sobre América Latina, sus migraciones, sus recursos y y su margen de autonomía.