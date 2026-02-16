El discurso de Marco Rubio y la arquitectura racial del nuevo orden occidental: el neocolonialismo del imperio de Estados Unidos

El discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich pasó casi sin eco, pero dejó al descubierto la doctrina internacional del trumpismo: restauración civilizatoria, unilateralismo estratégico y securitización de la migración como eje de orden global. Leído desde el Sur Global, no se trata sólo de política exterior estadounidense sino de un proyecto que busca jerarquizar el mundo desde una identidad occidental excluyente, con impactos directos sobre América Latina, sus migraciones, sus recursos y y su margen de autonomía.
La Conferencia de Seguridad de Múnich no solo sirve para hablar de armas, sino también de ideas. Este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encargó de poner el tema del comunismo sobre la mesa.
"Invertimos en enormes Estados de bienestar a costa de nuestra capacidad de defensa", señaló.
SECRETARY RUBIO: Thank you very much. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. When this conference began in 1963, it was in a nation – actually, it was on a continent – that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just two years prior.
( 1 ) Celebración explícita del colonialismo como expansión civilizatoria
"For five centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding – its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out… » ver todo el comentario
El llamado es a no intentar "coexistir" con sistemas que ya demostraron su fracaso en el pasado, sino a recordar el daño que causaron para evitar que vuelvan a infiltrarse en las sociedades libres bajo nuevas etiquetas.
Claramente habla de EEUU y de todo su pasado.