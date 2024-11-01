edición general
La directora gerente del SAS comparece este martes como investigada por los contratos de emergencia en Andalucía

La directora gerente del SAS comparece este martes como investigada por los contratos de emergencia en Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acogerá el martes, día 25, la comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, en su condición procesal de investigados en el marco de las diligencias previas 2476/2024 que se siguen en este órgano judicial por la contratación de emergencia en el SAS después de haber sido derogada la normativa que estuvo vigente durante años para afrontar la pandemia del coronavirus.

Torrezzno #4 Torrezzno
#3 por supuesto, lo único que digo es que el origen no tiene causa penal (aunque debiera)
Torrezzno #5 Torrezzno
#2 no se a que te refieres. No se si recuerdas a Jesús Candel y que logró que no cerrara Maria Jesús Montero uno de los hospitales de Granada.
Ahora defender la sanidad pública es facha. Solo votar al PSOE es de izquierdas xD
Torrezzno #1 Torrezzno *
Parece cabeza de turco. Alguien tiene que pagar y será esta señora o cualquier otro mandado.
El problema es político, ideológico. No es un un problema si la empresa x o y ha fallado. Es una destrucción sistemática de la salud pública iniciada por el PSOE y continuada por el PP.

- Durante el gobierno PSOE en Andalucía (1982–2018), se utilizaron conciertos con clínicas privadas
- Modelo de agencias públicas sanitarias
- Externalización de servicios no asistenciales
- Falta de inversión relativa en Atención Primaria
- Autorización de nuevos conciertos con hospitales privados concretos

El PP solo ha continuado este trabajo pero con mas saña incluso. Expertos en destruir.

De aquellos polvos vienen estos lodos.
A.more #2 A.more
# #1 están los empleados del fascio de lo más productivos
#3 Cuchifrito
#1 Lo que tú dices no es por lo que se juzga a esta gente, se les juzga por unos hechos muy concretos. Para lo que tú dices debemos ser los ciudadanos los que juzguemos.
itfish #6 itfish
100. 000 votos más para PPVox
