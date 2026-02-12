El director de Instagram niega la «adicción clínica» a las redes; ¿qué se juzga en Los Angeles?

Un jurado delibera estos días en Los Angeles (EEUU) sobre si Google y Meta, así como sus filiales Youtube e Instagram, han diseñado sus plataformas deliberadamente para fomentar el consumo irracional, sobre todo entre los jóvenes. Esto ha dicho el director de Instagram este miércoles... Adam Mosseri, ha rechazado el concepto de «adicción clínica» a las redes sociales, limitándose a hablar de «uso problemático», en el tercer día del juicio contra Google y Meta. «Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático».