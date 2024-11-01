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La Diputación de Burgos carga contra las "aviesas intenciones" del PNV con Treviño
El presidente Borja Suárez alerta del "peligroso precedente" que supone urgir soluciones para el enclave "sin mencionar la legalidad"
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burgos
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#3
fofito
El enclave de Treviño (Burgos) ha solicitado su integración en Álava en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas décadas, tratándose de un conflicto histórico que ha tenido hitos importantes.
Ya en 1646, al igual que sucede con Oñate en Guipúzcoa, el Valle de Ayala en Álava o Las Encartaciones en Vizcaya, una representación treviñesa solicitó la incorporación del territorio ante las Juntas Generales de Álava, en 1833, Javier de Burgos realiza la división de España en provincias, quedando…
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#6
Pitchford
Lo lógico y razonable es que se integre en Álava, por razones geográficas evidentes y porque al parecer la mayoría de sus ciudadanos así lo desean. Sería interesante conocer la opinión mayoritaria de los ciudadanos de Burgos y de Castilla y León sobre este asunto, que podría ser también positiva y servir de guía para su aprobación por parte de sus representantes.
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#2
txepel
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Las “aviesas intenciones” son solucionar de una tacada las reivindicaciones históricas de la gran mayoría de ciudadanos del enclave y la pesadilla administrativa que supone. Que por el camino se pisa el frágil ego de algunos, pues vaya.
PD: y de todas formas que se estén tranquilos con el PNV. Aún tengo que verlos cumplir alguna de esas reivindicaciones soberanistas que airean de vez en cuando.
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#4
uvi
#2
Ya, pero en este país la gente es lo menos importante, lo importante es la "legalidad"..y Aitor hablaba de un referéndum y eso además de antidemocrático es ilegal, no se puede preguntar a la gente lo que quiere, eso como mínimo es sedición.
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#5
txepel
*
#4
Como la mayoría de veces lo del “respeto a la legalidad” no es más que una coartada barata para evitar hablar sobre el fondo del asunto. Porque lo que no es legal puede serlo si hay voluntad política.
Un debate honesto sería el que explicase eso de “Treviño es castellana por chauvinismo mío y me da igual la racionalidad administrativa y lo que quieran los que viven ahí”, porque es de esto de lo que estamos hablando.
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#1
Kantinero
cada día un pasito más PNV = PP
Hasta en esto consiguen calzar al Perro en la disputa
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menéame
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Ya en 1646, al igual que sucede con Oñate en Guipúzcoa, el Valle de Ayala en Álava o Las Encartaciones en Vizcaya, una representación treviñesa solicitó la incorporación del territorio ante las Juntas Generales de Álava, en 1833, Javier de Burgos realiza la división de España en provincias, quedando… » ver todo el comentario
PD: y de todas formas que se estén tranquilos con el PNV. Aún tengo que verlos cumplir alguna de esas reivindicaciones soberanistas que airean de vez en cuando.
Un debate honesto sería el que explicase eso de “Treviño es castellana por chauvinismo mío y me da igual la racionalidad administrativa y lo que quieran los que viven ahí”, porque es de esto de lo que estamos hablando.
Hasta en esto consiguen calzar al Perro en la disputa