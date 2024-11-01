edición general
8 meneos
15 clics
La Diputación de Almería convoca un pleno urgente para este lunes

La Diputación de Almería convoca un pleno urgente para este lunes

Se dará conocimiento de la dimisión de Javier A. García y Fernando Giménez y el PSOE pedirá explicaciones de la operación de la UCO

| etiquetas: diputación , almería , pleno urgente , lunes
6 2 0 K 91 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 91 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
Las etiquetas, esas grandes desconocidas
7 K 74
pepel #3 pepel *
#1 #2 Corregido. Gracias.
1 K 38
#2 Leclercia_adecarboxylata
#0 Gracias, por, la, información,.
2 K 45
#4 Pepepistolas
Tienen prisa a ver a quien le toca ahora forrarse a cuenta del dinero publico. Habra puñaladas.
1 K 27

menéame