Dio inicio el encuentro nacional antiimperialista y antifascista en México

El Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista conmemorando dio inicio en el marco de la conmemoración de la derrota de las tropas francesas en Puebla el 5 de mayo de 1862, donde los indígenas xacapoaxtlas mostraron la dignidad frente al opresor. Bajo ese ejemplo de lucha y determinación en contra de los invasores se iniciaron los trabajos del Frente, a fin de frenar los intentos globales del imperialismo y de los nuevos fascistas en el mundo.