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Dio inicio el encuentro nacional antiimperialista y antifascista en México

El Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista conmemorando dio inicio en el marco de la conmemoración de la derrota de las tropas francesas en Puebla el 5 de mayo de 1862, donde los indígenas xacapoaxtlas mostraron la dignidad frente al opresor. Bajo ese ejemplo de lucha y determinación en contra de los invasores se iniciaron los trabajos del Frente, a fin de frenar los intentos globales del imperialismo y de los nuevos fascistas en el mundo.

| etiquetas: antifascismo , antiimperialismo , internacional , méxico
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1 comentarios
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#1 Leon_Bocanegra
A esto es a lo que ha ido Ayuso a México!
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menéame