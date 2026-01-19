Dinamarca rechaza asistir a Davos por amenazas de Trump a Groenlandia

Los funcionarios de Dinamarca han decidido no asistir al Foro Económico Mundial en Davos esta semana en medio de una creciente disputa sobre Groenlandia que está sacudiendo las relaciones transatlánticas “Este año se invitó a representantes del gobierno danés, y cualquier decisión sobre la asistencia es competencia del gobierno correspondiente”, declaró el Foro a Bloomberg. “Podemos confirmar que el gobierno danés no estará representado en Davos esta semana”.