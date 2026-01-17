edición general
12 meneos
14 clics

Dinamarca quiere que la OTAN se movilice en Groenlandia para frenar a Trump

El ministro de Defensa danés, el liberal Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores groenlandesa, la socialdemócrata Vivian Motzfeldt, se reunirán este lunes en Bruselas con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, para pedir que la Alianza Atlántica se movilice cuanto antes para garantizar una presencia permanente en Groenlandia y el Ártico. Consideran que una implicación oficial de la OTAN daría acceso a las estructuras militares de la Alianza y restaría argumentos a Trump en cuanto a la falta de seguridad de la isla.

| etiquetas: dinamarca , otan , groenlandia , trump , eeuu
10 2 0 K 134 actualidad
13 comentarios
10 2 0 K 134 actualidad
Dene #1 Dene
El perrito faldero holandés dirá que patatas
Y que se dejen invadir sin molestar demasiado
2 K 47
karaskos #9 karaskos
#1 Dinamarca esta haciendo, como buen país que respeta el derecho y las organizaciones y tratados, reclamar respuesta a la OTAN, independientemente de que su secretario general sea un papanatas al servicio de los yankis.

Y francamente lo que deberían hacer los países de la UE que estan en la OTAN es actuar a su manera y en conjunto, mas allá de que no haga nada el cagaRutte.
0 K 7
#11 pirat
#1 Por algo los llaman frugales
0 K 9
jonolulu #3 jonolulu
Lo que tienen que hacer es echar a EEUU de la OTAN, o crear otra alianza dejando a los yankis fuera
2 K 39
antesdarle #6 antesdarle *
#3 es más fácil echar a EEUU de una vez de la OTAN. Son ellos los que están incumpliendo los acuerdos. Aunque también creo que antes de que eso ocurriera a Trump lo empujan por las escaleras.
0 K 12
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Deberían haber aceptado a la URSS cuando lo pidió y, acto seguido, haber echado a USA. USA es el auténtico peligro.
2 K 20
Dene #13 Dene *
#7 ya
A ti te parece poco peligrosa una potencia nuclear con un megalomano imperialista al mando??
Ni usa ni Rusia
0 K 12
#10 Horkid *
Militarmente no podemos competir con EEUU, pero comercial y financieramente sí: para empezar no entregando el 5% de nuestro PIB a la industria armamentistica americana, desdolarizar nuestra economia, salir del sitema swift progresivamente, procurar no comprar ni consumir ningún producto yanqui,... Acercarnos a China como lo esta haciendo Canada: www.meneame.net/m/actualidad/xi-hace-llamado-avanzar-construccion-nuev
0 K 17
#12 pirat
#10 los ciudadanos consumidores podríamos hacerles mucho daño, pero no lo verán nuestros ojos...
0 K 9
Fedorito #2 Fedorito *
Pues si que tienen prisa en Dinamarca por regalarle Groenlandia a Trump.
1 K 15
antesdarle #5 antesdarle
Nadie propone capturar a Trump? :troll:
0 K 12
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ahora salen desde Rammstein, Moron de la frontera y Rota para allá
0 K 7
#8 Tiranoc
#4 ¿Y de Rammstein quién irá? ¿Till Lindemann? :troll:
1 K 17

menéame