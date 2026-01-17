Dinamarca quiere que la OTAN se movilice en Groenlandia para frenar a Trump

El ministro de Defensa danés, el liberal Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores groenlandesa, la socialdemócrata Vivian Motzfeldt, se reunirán este lunes en Bruselas con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, para pedir que la Alianza Atlántica se movilice cuanto antes para garantizar una presencia permanente en Groenlandia y el Ártico. Consideran que una implicación oficial de la OTAN daría acceso a las estructuras militares de la Alianza y restaría argumentos a Trump en cuanto a la falta de seguridad de la isla.