Dinamarca quiere que la OTAN se movilice en Groenlandia para frenar a Trump

El ministro de Defensa danés, el liberal Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores groenlandesa, la socialdemócrata Vivian Motzfeldt, se reunirán este lunes en Bruselas con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, para pedir que la Alianza Atlántica se movilice cuanto antes para garantizar una presencia permanente en Groenlandia y el Ártico. Consideran que una implicación oficial de la OTAN daría acceso a las estructuras militares de la Alianza y restaría argumentos a Trump en cuanto a la falta de seguridad de la isla.
Y que se dejen invadir sin molestar demasiado
Y francamente lo que deberían hacer los países de la UE que estan en la OTAN es actuar a su manera y en conjunto, mas allá de que no haga nada el cagaRutte.
A ti te parece poco peligrosa una potencia nuclear con un megalomano imperialista al mando??
Ni usa ni Rusia