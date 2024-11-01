edición general
Dinamarca le entrega a Donald Trump un cubo de agua con cubitos y le dice que es Groenlandia

Durante la esperada reunión que se ha producido en la Casa Blanca, el gobierno de Dinamarca le ha entregado un cubo de agua con cubitos a Donald Trump y le han dicho que es Groenlandia. “Ahora está derretida por el viaje, pero en cuanto se enfríe volverá a su tamaño habitual”, le ha explicado la primera ministra Mette Frederiksen al presidente estadounidense. Donald Trump se ha mostrado satisfecho al ver que los daneses reculaban y le entregaban al fin la isla. En un discurso desenfadado, el presidente de Estados Unidos les ha agradecido el...

BastardWolf #2 BastardWolf
Grandioso
anasmoon #1 anasmoon
xD xD xD xD
