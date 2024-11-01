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Dimite el Secretario de Asuntos Nazis del Gobierno de Trump por discrepancias sobre la guerra de Irán

Dimite el Secretario de Asuntos Nazis del Gobierno de Trump por discrepancias sobre la guerra de Irán

La guerra de Irán ha sacudido el Gobierno de Donald Trump, que empieza a acumular deserciones. A la dimisión ayer del Director del Centro Nacional Antiterrorista, Joseph Kent, se le sumaba esta mañana la de Keith Fusterberg, Secretario de Asuntos Nazis de la Administración. Fusterberg era una pieza clave para Trump y hacía las veces de faro ideológico. Los motivos que ha esgrimido el asesor neonazi son parecidos a los que motivaron la dimisión de Kent: «Nuestro presidente se ha convertido en una marioneta del lobby judío», ha sentenciado.

| etiquetas: trump. usa , eeuu , ultraderecha , nazis , guerra , irán
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3 comentarios
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Thornton #2 Thornton
La misma disyuntiva que Ayuso: por un lado ensalza a Isabel la Católica que expulsó a los judios de España y a la labor evangelizadora de los españoles en América (aunque fuese a base de torturas y hogueras) y por otro apoya a Israel porque son "de los nuestros" :shit:
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azathothruna #3 azathothruna *
Lo repito, hay que seguir las soluciones babilonicas o romanas.
La declaracion de barfour fue un movimiento okupa de los piratas
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Teniendo en cuenta que Irán es el origen de los arios .. normal que entren en contradicción. xD
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menéame