Dimite el jefe de redes de Vox tras una denuncia por acoso

Javier Esteban, jefe de redes sociales de Vox, se da de baja como militante tras ser denunciado por presunto acoso sexual a un militante menor y acusa a dirigentes de Revuelta de estar detrás de la denuncia
Disclaimer: No es cierto, él ha dicho "Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia” .
Es que el titular y entradilla de la noticia está muy mal redactado.